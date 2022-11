Mondial 2022, Groupe G : le Brésil rêve de sa nouvelle étoile

Pour la dernière de son sélectionneur Tite – et probablement de plusieurs cadres -, le Brésil ne vise ni plus ni moins qu’un sixième titre suprême.

Vingt ans après son dernier sacre mondial, le Brésil rêve de broder une sixième étoile sur son maillot. Elle aurait à la fois le goût du renouveau mais aussi celui des adieux. D’abord à son sélectionneur Tite (61 ans), qui quittera son poste au terme de la compétition. Mais aussi, probablement, à plusieurs cadres de la Seleçao, dont Thiago Silva et Neymar qui ont déjà laissé sous-entendre qu’ils pourraient raccrocher leur tunique internationale après cette Coupe du monde. Ils le feraient volontiers sur un titre qui, vu l’effectif rassemblé, solidement doublé à tous les postes – et qui aurait d’ailleurs pu être triplé -, apparaît comme tout à fait atteignable pour la première nation au ranking FIFA.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Brésil ©IPM Graphics

QaStar : Neymar

Neymar. ©AFP or licensors

Une grande question entoure la star brésilienne Neymar Jr à l’approche de la Coupe du monde au Qatar : refermera-t-il sa longue histoire avec la sélection en soulevant le plus beau trophée dont un footballeur puisse rêver ? En octobre 2021, dans un entretien accordé à DAZN, le joueur du Paris Saint-Germain a lâché une petite bombe : “Cette Coupe du monde, je pense que ce sera ma dernière. Je le vois comme tel parce que je ne sais pas si je serai encore assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur ensuite, a-t-il déclaré, créant la surprise. Donc je ferai tout pour bien figurer, pour la gagner avec mon pays, pour réaliser mon plus grand rêve depuis que je suis petit.”

Plus récemment, il a répété son rêve imminent de soulever les trophées les plus prestigieux, sans doute parce qu’il sait que sa carrière ne s’étirera plus des années. Par contrainte physique ou par lassitude. Ou les deux. “C’est un objectif de gagner la Ligue des champions avec le PSG et la Coupe du monde avec le Brésil, a déclaré Neymar au micro de la télévision du club parisien. La Coupe du monde est un tournoi très difficile à remporter, tout le monde le sait, mais j’ai encore ce grand rêve intact.”

La sélection

🇧🇷 La liste du Brésil pour la Coupe du Monde 🏆



Soyez les bienvenus! pic.twitter.com/wMX6UdKoSh — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) November 7, 2022

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe D