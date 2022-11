Mondial 2022, Groupe G : Le Cameroun contraint à l’exploit

Pour sa huitième participation à une phase finale de Coupe du monde, le Cameroun aura fort à faire dans ce groupe G et il s’agira de bien entamer la compétition, face à la Suisse, le 24 novembre, pour croire à l’exploit. La sélection de l’icône nationale Rigobert Song compte énormément sur sa colonne vertébrale que composent Onana, Nkoulou, Toko Ekambi et Choupo Moting. Le défenseur de Gand, Michaël Ngadeu, n’a étonnamment pas été repris dans les 26, ce qui a provoqué quelques incompréhensions au pays. Quoi qu’il en soit, les vainqueurs de la Coupe d’Afrique des nations 2017, qui se sont qualifiés dans la douleur pour ce Mondial, savent leur tâche périlleuse.

QaStar : Karl Toko Ekambi

Malgré son forfait lors des deux rencontres amicales disputées au mois de septembre par le Cameroun (défaite 2-0 contre l’Ouzbékistan et 1-0 face à la Corée du Sud), Karl Toko Ekambi reste un élément majeur de la sélection camerounaise. L’ailier offensif qui a percé à Sochaux en National, puis en Ligue 2, avant de crever l’écran en Ligue 1 avec Angers puis de s’envoler vers Villareal et enfin à l’Olympique lyonnais depuis janvier 2020, a récemment écrit la plus belle page de son histoire avec sa sélection. C’était le 29 mars 2022.

Le Cameroun du sélectionneur Rigobert Song, battu 1-0 par l’Algérie en barrage aller pour le Mondial, mène 0-1 au retour. En prolongation, les Fennecs égalisent. Ils sont à quelques secondes du bonheur ultime lorsque Toko Ekambi, à la bonne place, inscrit le 1-2 qui offre son billet pour le Qatar au Cameroun. Le but le plus important de sa carrière, dira-t-il. La déception est tellement retentissante pour le peuple algérien que Toko Ekambi, natif de Paris, sera placé temporairement sous protection policière à son retour à Lyon où il aurait reçu des menaces de mort de la part de supporters algériens.

La sélection

Les 26 joueurs sélectionnés

