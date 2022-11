Mondial 2022, Groupe H : La Corée du Sud aimerait créer la surprise

Les Coréens peuvent souffler : Son Heung-min sera bel et bien du voyage au Qatar. Pourtant, rien n’était gagné pour le capitaine de la sélection qui s’était blessé au visage avec son club de Tottenham et qui avait dû se faire opérer de l’œil gauche dans la foulée. Oh Hyeon-gyu a tout de même été sélectionné comme 27e joueur en cas de forfait de dernière minute du joueur des Spurs. Il y a quatre ans en Russie, la sélection actuellement emmenée par le Portugais Paulo Bento avait été éliminée au premier tour malgré sa victoire de prestige contre l’Allemagne. Les Coréens vont tout de même avoir du mal à sortir de ce groupe H vu comme l’un des plus forts de ce Mondial.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Corée du sud

QaStar : Kim Min-jae

Kim Min-jae.

Il est toujours difficile de se faire une place au soleil dans une équipe qui compte une icône dans ses rangs. En Corée du Sud, Son Heung-min est un Dieu, lui qui est vu comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de l’équipe nationale.

Pourtant, derrière l’attaquant de Tottenham, certains joueurs tentent de se montrer et de prendre la lumière. C’est le cas de Kim Min-jae, défenseur central de la sélection depuis plus de cinq ans qui est en train de faire parler de lui dans son pays. Titulaire indiscutable au sein de l’équipe nationale entraînée par le Portugais Paulo Bento, Kim Min-jae est actuellement à un tournant de sa carrière, lui qui va participer à la Coupe du monde pour la toute première fois de sa vie (blessé, il a manqué le Mondial 2018). Une compétition lors de laquelle la Corée du Sud aura bien besoin de sa solidité défensive, de sa vitesse et de son efficacité sur coups de pied arrêtés.

Des qualités dont profite Naples depuis cet été : le joueur de 25 ans a en effet passé un palier dans sa carrière en signant un contrat de trois ans en Italie pour la somme de 18 millions d’euros.

La sélection

OFFICIAL: South Korea have named their 26-man squad for the 2022 World Cup. 🇰🇷 pic.twitter.com/aXLXI4eAFM — Squawka (@Squawka) November 12, 2022

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe D