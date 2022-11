Mondial 2022, Groupe H : Le Ghana peut-il créer l’exploit ?

Quel visage vont montrer les Ghanéens sortis sans gloire lors de la phase de groupe de la dernière Coupe d’Afrique des nations ? Emmenée par Thomas Partey, le milieu de terrain d’Arsenal, la sélection coachée par l’inexpérimenté Otto Addo s’est qualifiée in extremis pour le Mondial lors d’un barrage face au Nigéria. Le Ghana, qui a rapidement naturalisé certains binationaux une fois sa qualification en poche, pourra compter sur d’autres noms connus comme Kudus (Ajax Amsterdam), Inaki Williams (Athletic Bilbao) ou encore Jordan Ayew (Crystal Palace). Il semble toutefois que le niveau sera trop élevé pour l’actuel 61e mondial au classement Fifa qui participera à sa quatrième Coupe du monde de son histoire.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Ghana ©IPM Graphics

QaStar : Thomas Partey

Thomas Partey. ©AFP or licensors

Thomas Partey est l’un des hommes en forme du côté d’Arsenal. Le joueur de 29 ans est titulaire indiscutable chez le leader de la Premier League tout comme au sein de la sélection ghanéenne qui est plus qu’heureux de sa forme actuelle. S’il a raté les derniers matchs de son équipe nationale à cause d’une blessure, c’est lui qui a qualifié son pays pour le Mondial grâce à un but inscrit face au Nigéria. Au Qatar, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid devra porter le Ghana qui aura des difficultés à sortir de son groupe. Celui qui a déjà accumulé 40 sélections (13 buts) amènera son impact physique mais aussi ses qualités de frappes de loin à un pays qui compte aussi Salisu (Southampton), Lamptey (Brighton) ou encore Kudus (Ajax) comme fers de lance.

La sélection

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe D