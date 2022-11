Mondial 2022, Groupe H : Le Portugal a souffert pour pouvoir disputer sa 8e Coupe du monde

Le Portugal a dû batailler ferme pour se qualifier pour sa huitième Coupe du monde de son histoire. Les hommes de Fernando Santos ont dû éliminer la Turquie puis la Macédoine du Nord en barrages pour composer leur ticket. Au Qatar, la Seleçao sera emmenée par Cristiano Ronaldo malgré son faible temps de jeu à Manchester United. Bruno Fernandes, double buteur lors de la finale face aux Macédoniens, sera lui aussi l’un des éléments à suivre côté portugais. Les Lusitaniens devront par contre faire sans Diogo Jota (Liverpool) et Pedro Neto (Wolverhampton), tous les deux blessés. Vu la qualité dans son effectif, le Portugal se devra de viser la première place de son groupe. Il y a quatre ans, la sélection avait été éliminée en huitièmes de finale par l’Uruguay qu’elle retrouvera dans le groupe H.

QaStar : Cristiano Ronaldo

"Moins de Ronaldo, plus de Portugal.”. Le journal portugais A Bola n’y est pas allé par quatre chemins au lendemain de la victoire de la Seleção face à la République Tchèque (4-0) en septembre dernier. Le quotidien sportif remettait en cause l’influence de Cristiano Ronaldo sur le jeu de la sélection de son pays, lui qui venait de sortir une prestation plus que moyenne avec plusieurs occasions ratées. “Un volume de jeu réduit”, “Un pourcentage de goals en baisse” ou encore “Bruno Fernandes a gagné le droit d’être la vedette” ont été lancés à l’égard du capitaine de l’équipe. Les chiffres en équipe nationale ne parlent, en effet, pas pour le joueur de Manchester United. Celui qui a commencé son aventure avec la sélection portugaise il y a presque vingt ans n’a inscrit que deux buts – un doublé face à la Suisse – sur ses neuf dernières sorties. Malgré cela, son sélectionneur Fernando Santos continue de lui faire confiance, en lui donnant les clés du jeu.

La sélection

Les 26 joueurs sélectionnés

