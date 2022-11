Mondial 2022, Groupe H : L’Uruguay compte encore sur ses papys pour briller au Qatar

Les vétérans vont devoir porter la sélection uruguayenne au Qatar. Diego Godin, Edinson Cavani ou encore Luis Suarez seront les fers de lance d’une sélection qualifiée grâce à sa troisième place des éliminatoires de la zone Amérique du Sud. Ces anciens vont participer à leur quatrième Coupe du monde même si une petite incertitude plane autour de Cavani, blessé à la cheville. Des interrogations sont aussi présentes au sujet de Ronald Araujo, blessé depuis fin septembre, mais qui sera du voyage même s’il pourrait ne pas participer à la phase de poules. Pas mal d’espoirs seront placés sur Darwin Nunez, l’attaquant de Liverpool déjà auteur de neuf buts cette saison et qui participera à son premier Mondial de sa carrière.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Uruguay ©IPM Graphics

QaStar : Luis Suarez

Luis Suarez. ©AFP or licensors

L’émotion était grande le 15 mai dernier à l’issue du match nul entre l’Atlético Madrid et Séville. Ce jour-là, le club madrilène annonçait la fin de l’aventure de Luis Suárez en Espagne après deux ans de bons et loyaux services avec les Colchoneros. Sorti très ému du terrain à l’heure de jeu, l’Uruguayen a fondu en larmes une fois assis sur le banc, avant de remercier le club et ses supporters. “L’affection que les supporters de l’Atlético m’ont témoignée dès mon arrivée m’a impressionné. Je ne l’oublierai pas et je vous remercie du fond du cœur. J’ai essayé de vous le rendre sur le terrain, je me suis donné à 200 % pour ce club.”

Ce départ représentait une première page qui se tournait dans la fin de carrière du joueur de 35 ans. Libre de tout contrat cet été, Luis Suarez surprenait tout son monde en signant dans le club uruguayen de Nacional, là où tout a commencé pour lui au début de l’année 2005. L’attaquant a mené le club de Montevideo au sommet du championnat local, décisif lors de la finale face au Liverpool FC, en inscrivant un doublé et en étant élu homme du match de la manche retour.

Luis Suarez: lire la suite du portrait

La sélection

🇺🇾 𝗟𝗢𝗦 𝟮𝟲



Recorrimos el @Uruguay_Natural en busca de los elegidos de @AlonsoDT para el Mundial de Catar.



¡Vamos por el sueño!#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/IkROEEfrQY — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 10, 2022

Voici l'Uruguay 🇺🇾🏆🏆



N°1⃣4⃣ du classement FIFA et qui se présente au Qatar avec un groupe 💪 — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) November 14, 2022

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe D