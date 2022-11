Coupe du monde 2022: les organisateurs du Mondial démentent avoir engagé de faux supporters

Des vidéos de supporters paradant dans les rues de Doha et accueillant les sélections arrivant au Qatar ont été publiées ces derniers jours, mais l'authenticité de ces vidéos a été remise en question. Les supporters en question sont en effet tous indiens et font partie des nombreux travailleurs étrangers au Qatar.

Le comité organisateur du Mondial "regrette ces accusations qui sont à la fois décevantes et peu surprenantes".

"Le Qatar, comme le reste du monde, est composé de fans de football de tous les horizons, dont beaucoup partagent des liens émotionnels avec plusieurs nations. Dans différents endroits du monde, les supporters ont des traditions qui diffèrent, des façons différentes de faire la fête, et si cela peut contraster les habitudes en Europe ou en Amérique du Sud, cela ne signifie pas pour autant que la passion pour le football est moins authentique. Les journalistes sur le terrain qui parlent et rencontrent ces supporters se rendent compte de la réalité", indiquent les organisateurs du Mondial.

Dans une des vidéos publiées, les "supporters" des Diables Rouges donnent les noms de leurs Diables préférés: Eden Hazard, Kevin De Bruyne et... Vincent Kompany, qui a mis un terme à sa carrière de joueur il y a deux ans et n'a plus joué avec la Belgique depuis juin 2019.