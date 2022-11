Ultime répétition pour la Croatie face à l'Arabie saoudite

Luka Modric, Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic. Difficile de faire mieux actuellement comme entrejeu au sein des sélections européennes. Tant au niveau du talent, que des affinités et de la complémentarité : le Ballon d’or 2018 du Real Madrid pour créer le jeu, le très mobile milieu relayeur de Chelsea pour apporter du lien, puis le roc de l’Inter Milan pour jouer les récupérateurs et boucher les espaces. Pour briller, la Croatie se basera une nouvelle fois sur son milieu de terrain d’exception.

À l’approche de la Coupe du monde, les Croates se montraient toutefois inquiets de la situation de Brozovic. Le coéquipier de Romelu Lukaku s’est blessé à l’ischio le 25 septembre dernier lors du dernier match de Ligue des nations face à l’Autriche. Il a ensuite laissé un grand vide chez les Nerazzurri, jusqu’à son retour très progressif et en douceur depuis le début du mois de novembre.

"Je me sens très bien. Je suis entré dans les deux derniers matchs du club pendant environ vingt-trente minutes", a rassuré le milieu défensif de 29 ans ce mardi. "Brozovic jouera un peu plus qu'avant, il a besoin de minutes, nous l'utiliserons pendant la majeure partie du match", a de son côté annoncé le sélectionneur Zlatko Dalic. "Je jouerai probablement septante ou septante-cinq minutes", pense Brozovic. "Mais on a encore quelques jours après l'Arabie saoudite pour se préparer et j'espère que je serai prêt à 100 %."

Pour se préparer à entamer sa Coupe du monde contre le Maroc le 23 novembre, la Croatie a choisi l'Arabie saoudite, sélection entraînée par le Français Hervé Renard, comme partenaire d'entraînement, avec une rencontre prévue ce mercredi à 13 h (15 h, heure locale). "L'Arabie saoudite est une équipe similaire au Maroc", explique Dalic, qui a entraîné deux clubs dans ce pays par le passé. "Beaucoup de choses ont changé depuis que j'ai quitté l'Arabie saoudite, mais je m'attends à un match difficile. J'espère qu'il n'y aura pas de blessé et que les deux équipes nationales feront un bon test."

Zlatko Dalic profitera de cet unique match amical pour donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs. "Modric jouera certainement, tout comme Perisic, mais nous ne les forcerons pas à jouer tout le match. Nous ne calculerons pas les efforts, nous calculerons uniquement avec les minutes car nous avons droit à six remplacements. Donc nous donnerons une chance à ceux qui ont joué un peu moins ces derniers temps."

Simon Hamoir