"Il pleurait tous les jours", "Je l’ai vu s’enfoncer": les confessions du père de Kylian Mbappé sur le joueur français

La tension monte en France à quelques jours du début de la Coupe du monde 2022. Alors que les Bleus s’apprêtent à remettre en jeu leur titre de champion du monde, nos voisins français s’interrogent quant à la capacité de leur équipe à réitérer l’exploit de 2018. Si les blessures et forfaits vont compliquer le travail de Didier Deschamps, le sélectionneur va pouvoir compter sur la star du PSG, Kylian Mbappé, et sur le Ballon d’or, Karim Benzema. Invité par France Football, le père de Kylian Mbappé s’est réjoui de voir son fils disputer ce Mondial 2022. Revenant sur les débuts du joueur, il a reconnu que le jeune homme avait rencontré certains "problèmes" à l’AS Monaco. "Il s’est retrouvé sur le banc, la situation était compliquée pour moi et pour lui", a-t-il relaté. "C’était son premier couac, il pleurait tous les jours. Mais le plus dur, c’est qu’il n’y avait pas trop d’explications."

S’il s’est refusé à toute intervention au préalable par respect pour le coach, Wilfrid Mbappé n’a pas tardé à prendre les choses en main. "J’ai fini par envoyer balader cette solidarité de collègues quand j’ai vu Kylian s’enfoncer", a-t-il témoigné dans des propos à France Football, relayés par RMC Sport. "Pour tenter de trouver une explication et une solution. Je m’en voulais car j’avais le sentiment de ne pas avoir bien préparé cette étape."

Le père de la future star a toutefois confié ne pas s’inquiéter outre mesure au vu de l’intérêt que montraient déjà de nombreux clubs pour son fils. "Tout le monde continuait de m’appeler pour l’accueillir en cas de départ de Monaco", a-t-il ajouté.

Ces quelques difficultés n’ont pas empêché le coéquipier de Neymar et Messi de très vite monter les échelons.