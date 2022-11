Coupe du monde 2022 : "Neymar a renoncé à sa vie de tous les jours", confie l’un de ses coéquipiers

20 ans que le Brésil attend cela, être champion du monde pour la 6ème fois de leur histoire. C’est également le rêve de tout footballeur. Et ce n’est surtout pas un Brésilien, même Neymar, qui dérogerait à la règle. Selon Marquinhos, son coéquipier qui le côtoie au quotidien au PSG et en sélection, le numéro 10 de la Seleçao est déterminé à remporter le graal pour son pays considéré comme l’un des favoris.

"Je suis avec lui tous les jours, je sais à quel point il s’est préparé, à quel point il est concentré sur le projet, à quel point il a renoncé à sa vie de tous les jours. C’est mon ami proche, je peux vous garantir à 100 % ce que je dis, explique le capitaine du PSG, mais je lui dis toujours qu’il n’a pas à porter plus de poids que les autres. Il y a des joueurs expérimentés autour de lui pour le soutenir, et des jeunes qui prennent leurs responsabilités."

Si depuis son départ du Barça Neymar a rarement retrouvé son niveau de l’époque de la MSN (ndlr : Messi – Suarez – Neymar), le Parisien est en grande forme et semble résolu à porter sa patrie vers le titre ultime. "La pression et cette étiquette de leader technique sont inévitables pour lui, a expliqué Marquinhos à nos confrères de l’Equipe, c’est normal quand on voit tout ce qu’il est capable de faire et les qualités qu’il a. Mais il fait face. Il arrive à la Coupe du monde dans une excellente forme physique."

Le Brésil démarrera son tournoi le 24 novembre en affrontant un adversaire à ne pas sous-estimer, la Serbie d’Aleksandar Mitrovic.