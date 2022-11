Mondial 2022: 88 joueurs présents au Qatar ont un lien avec la Belgique

Vingt-quatre sont actuellement actifs en Belgique, soixante-quatre y sont passés. C'est ce qui ressort d'une enquête de Statsperform, partenaire statistiques de la Pro League, l'association des clubs professionnels en Belgique.

Le Japon, avec huit joueurs, est le pays le plus représenté après la Belgique (22) dans ce classement particulier. Daniel Schmidt (Saint-Trond) et Ayase Ueda (Cercle) sont toujours actifs en D1 belge alors que Takehiro Tomiyasu, Daichi Kamada et Wataru Endo sont passés par les Canaris, Kaoru Mitoma par l'Union Saint-Gilloise, Junya Ito par Genk ainsi qu'Eiji Kawashima par le Lierse et le Standard.

La Serbie suit avec sept joueurs ayant transité par la Belgique avec Strahinja Pavlovic (Cercle), Filip Mladenovic (Standard), Sergej Milinkovic-Savic (Genk), Aleksandar Mitrovic (Anderlecht), Filip Djuricic (Anderlecht), Stefan Mitrovic (Courtrai, La Gantoise) et Vanja Milinkovic-Savic (Standard).

Le Ghana compte aussi sept joueurs avec Kamal Sowah et Denis Odoi, toujours au Club Bruges, comme Elisha Owusu à La Gantoise et Abdul Nurudeen à Eupen. Osman Bukari est passé par les Buffalos, Gideon Mensah par Zulte Waregem et Joseph Aidoo par Genk.

Le podium est complété par l'Iran, dont six joueurs de l'effectif ont des connexions belges. Ali Gholizadeh évolue à Charleroi alors qu'Alireza Beiranvand (Antwerp), Saeid Ezatolahi (Eupen), Milad Mohammadi (La Gantoise), Morteza Pouraliganji (Eupen) et Ramin Rezaeian (Ostende) ont joué en D1 belge.

Les autres nations avec des joueurs ayant des liens avec la Belgique sont le Cameroun, le Canada, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie (4 joueurs), l'Équateur (3 joueurs), l'Australie, le Costa Rica, le Danemark, le Mexique, les Pays-Bas, le Qatar (2 joueurs) ainsi que la Croatie, le Portugal et les États-Unis.

On notera, notamment, le capitaine de l'Australie Mathew Ryan, gardien du Club Bruges et de Genk qui va entamer son troisième Mondial, le Canadien passé par La Gantoise Jonathan David, futur adversaire des Diables, le capitaine du Costa Rica Bryan Ruiz, qui a ravi les fans gantois pendant trois saisons (2006-2009), le gardien mexicain Memo Ochoa (Standard), le vice-champion du monde croate Ivan Perisic (Roulers, Club Bruges) ou encore les Sénégalais Krépin Diatta (Club Bruges) et Kalidou Koulibaly (Genk).

La Belgique est le sixième pays européen le mieux représenté lors de ce Mondial qatari. Avec 24 joueurs actifs, elle est seulement devancée par la Premier League anglaise (163 joueurs), la Liga espagnole (86), la Bundesliga allemande (81), la Serie A italienne (70) et la Ligue 1 française (58). Les championnats turc, portugais et néerlandais, avec 19 joueurs chacun, sont derrière.