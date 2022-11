Alcool, migrants, hypocrisie et homophobie : Gianni Infantino dézingue avant l'ouverture du Mondial

"Aujourd'hui, je me sens qatari, aujourd'hui je me sens arabe, aujourd'hui je me sens africain, aujourd'hui je me sens gay, aujourd'hui je me sens handicapé, aujourd'hui je me sens travailleur migrant", a-t-il récité dans son monologue introductif. Les organisateurs du Mondial au Qatar sont en butte à de virulentes critiques sur les droits humains et les discriminations notamment LGBTQ+, à l'approche du début du tournoi dimanche. "Ce qu'il se passe en ce moment est profondément, profondément injuste. Les critiques sur le Mondial sont hypocrites. Pour ce que nous, les Européens, avons fait au cours des 3000 dernières années, nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années avant de donner des leçons de morale aux autres. Ces leçons de morale sont justes de l'hypocrisie."

"Parmi les grandes entreprises qui gagnent des milliards au Qatar, combien ont réglé la question du sort des travailleurs migrants ? Aucune, parce qu’un changement de législation veut dire moins de profits. Mais nous, nous l’avons fait", a-t-il encore lancé, avant de poser une question : "Pourquoi personne ne reconnaît ces progrès ?"

Le président de la FIFA a également commenté l'absence d'alcool dans les stades. "C'est une décision commune avec la FIFA et le gouvernement qatari, a précisé Infantino. Il y aura plusieurs milliers de personnes dans les fanzones et possiblement des milliers de personnes alcoolisées. Et si vous ne pouvez pas boire d'alcool pendant trois heures, je pense que vous pourrez survivre. Il y a beaucoup de pays qui interdisent l'alcool dans les stades, comme la France, mais vu que c'est un pays musulman, ça pose problème."