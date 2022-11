Coupe du monde 2022: les supporters invités par le Qatar ne seront finalement pas payés

Le Qatar a invité tous frais payés des supporters belges et d’autres pays pour venir assister à la compétition. Ils sont incités, en contrepartie, à publier des posts positifs sur l’émirat sur les réseaux sociaux, le pays ayant bien besoin de redorer son image après les nombreux scandales liés à l’organisation de ce mondial. Vingt supporters de chaque pays ont été invités.

En plus du trajet, du logement et des places pour les matches, un défraiement de 68 euros par jour était prévu pour "ces fans leaders". Mais face à la polémique que cela a engendrée, les organisateurs du tournoi ont finalement rétrocédé et fait savoir que "l’argent de poche" journalier promis ne serait finalement pas versé, révèle The Guardian.

"En raison des récents développements dans les médias, nous tenons à protéger nos fans visiteurs des déclarations erronées concernant un paiement pour le voyage. En conséquence, l’indemnité journalière ne sera malheureusement plus versée. L’indemnité était destinée à une petite augmentation de vos propres fonds pour vous aider à payer des rafraîchissements pendant votre séjour", peut-on lire dans l’e-mail reçu par les supporters ayant été invités, relayé par le média britannique.

Au bas de l’e-mail se trouvait pourtant un avertissement : le contenu est strictement confidentiel et ne peut être copié ou partagé.