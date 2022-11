Un Brésilien, trois Français et quatre Espagnols : voici notre équipe type des oubliés de la Coupe du monde 2022

Les Sénégalais ont espéré jusqu’au bout. Ils ont finalement dû se résoudre à encaisser le forfait de leur leader Sadio Mané, touché assez sévèrement au genou. Il a d’ailleurs été opéré à Innsbruck dès jeudi soir pour rattacher un tendon à la tête du péroné droit. L’attaquant peut désormais entamer sa rééducation avec son club du Bayern Munich pour une durée indisponibilité d’au moins deux mois.

Comme Sadio Mané, de nombreux autres (très) bons joueurs ne sont pas du voyage au Qatar. Il est d’ailleurs possible de composer un onze plutôt compétitif de ces blessés qui devront supporter leurs partenaires depuis l’infirmerie de leur club. Jugez plutôt.

Le onze des forfaits

Dans les buts, le Français Mike Maignan s’installe logiquement après son excellente saison dernière au Milan AC. Sans sa blessure au mollet, il aurait même pu bousculer la hiérarchie des gardiens de l’équipe de France, en allant titiller Hugo Lloris. Devant lui, le quatuor défensif est tout de bleu vêtu : trois joueurs de Chelsea (les Anglais Reece James et Ben Chilwell), dont un Français (Wesley Fofana) accompagné d’un autre Bleu du PSG (Presnel Kimpembé). Le trio du milieu est lui aussi très bleu, avec les Français Paul Pogba (Manchester United) et N’Golo Kanté (Chelsea). À côté du duo de champions du monde qui laissent un grand vide dans la sélection de Didier Deschamps, nous avons opté pour l’Argentin Giovanni Lo Celso, qui s’était particulièrement illustré la saison dernière en Ligue des champions avec Villarreal.

Devant eux, un trio de Bundesliga forme l’attaque : le Bavarois Sadio Mané (Sénégal), accompagné des deux avants de Leizpig Timo Werner (Allemagne) et Christopher Nkunku (France). Nous aurions également pu inclure dans ce onze des joueurs comme Diogo Jota (Portugal/Liverpool), Georginio Wijnaldum (Pays-Bas/AS Roma), Marco Reus (Allemagne/Dortmund), Philippe Coutinho (Aston Villa/Brésil), ou encore l’Argentin Joaquin Correa (Inter), qui vient également de déclarer forfait, en même temps que deux joueurs de Valence : son compatriote Nico Gonzalez et l’Espagnol José Gaya.

©D.R.

Les onze des oubliés

Pour ce Mondial 2022, les sélectionneurs ont eu droit à trois noms supplémentaires dans leur liste. Et malgré cela, ils ont évidemment fait encore de nombreux déçus. Dont plusieurs grands noms qui étaient pourtant des habitués, voire des cadres de leur équipe nationale.

Comme gardien de notre onze-type, nous avons opté pour David De Gea. Le portier espagnol de Manchester United ne fait visiblement plus du tout partie des plans de Luis Enrique, qui ne l’a plus convoqué depuis novembre 2021. Un peu comme Sergio Ramos, le recordman de sélection avec la Roja qui est pourtant revenu en force avec le PSG cette saison. Le champion du monde 2010 prend place en défense à côté d’un champion du monde 2014 : l’Allemand Mats Hümmels. Sur les côtés, on retrouve deux Français : le Madrilène Ferland Mendy et le Marseillais Jonathan Clauss.

Le milieu de terrain est 100 % ibérique avec deux Espagnols – Fabian Ruiz et Thiago Alcantara – accompagnés d’un Portugais : Renato Sanches. Tous trois étaient des appelés réguliers de leur pays. Mais ils ont dû faire face à la concurrence, à l’instar du trio offensif choisi : Jadon Sancho (Angleterre/Manchester United), Roberto Firmino (Brésil/Liverpool) et Wissam Ben Yedder (France/Monaco).

Sur le banc fictif de cette équipe, nous pourrions convoquer d’autres joueurs de renom : Marcos Alonso (FC Barcelone), Robin Gosens (Inter Milan), Lucas Digne (Aston Villa), Gabriel (Arsenal), Fikayo Tomori (Milan AC), Ryan Gravenberch (Bayern Munich), mais aussi les Belges Dodi Lukebakio, Divock Origi ou Alexis Saelemaekers.