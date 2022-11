Coupe du monde 2022 : Angleterre-Iran, match le plus long d’un Mondial depuis 1966

Que retiendra-t-on de cette journée du lundi à la Coupe du monde ? Le succès écrasant de l’Angleterre face à l’Iran ? La patience des Pays-Bas pour s’extirper du piège sénégalais ? Le match séduisant entre les États-Unis et le pays de Galles ?

Rien de tout cela. Ce qui a marqué les gens, c’est le temps additionnel interminable des trois rencontres. Pierluigi Collina avait prévenu avant le tournoi. "On a donné l’ordre aux arbitres d’être plus attentifs au temps perdu. S’il y a une blessure, la célébration d’un but ou une intervention du VAR, le temps devra être ajouté à la fin de la rencontre. Il ne sera pas anormal de voir des rencontres avec huit, neuf ou dix minutes d’arrêts de jeu".

Il n’a pas menti. Avec 27 minutes de temps additionnel cumulés sur les deux périodes, le match entre l’Angleterre et l’Iran est la rencontre la plus longue, hors prolongation en Coupe du monde depuis qu’Opta analyse le tournoi, c’est-à-dire en 1966. Il s’agit donc peut-être d’un record même si c’est invérifiable.

Lors de cette opposition, un record officiel est tombé. Avec son but, Taremi a inscrit le but le plus tardif de l’histoire de la compétition, toujours excepté prolongations.

Le record de la rencontre la plus longue du monde n’est par contre pas tombé. C’est un Burton-Bournemouth en 2019 dans le cadre du premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise qui détient toujours cet "exploit". Trois pannes de courant avaient offert 28 minutes de temps complémentaire.

Ce record va-t-il tenir jusqu’au 18 décembre ?