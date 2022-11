Les fans de l’Équateur ont déjà demandé à avoir de la bière (VIDÉO)

"Queremos cerveza" : "on veut de la bière".

Voilà ce qu’ont clamé les supporters de la Tri, présents en nombre et déjà satisfaits de la performance de l’Equateur, vainqueur 2-0 du Qatar lors du match inaugural de ce Mondial 2022.

Pour rappel, la bière, comme tout alcool, avait finalement été interdite autour des stades après des mois de débat dans le pays organisateur.

Les supporters sud-américains étaient en plus de plus en plus audibles au fil du match, les supporters adverses quittant les gradins dès la mi-temps.