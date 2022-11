Comment Lionel Messi a fait évoluer son jeu pour revenir au premier plan

Le capitaine argentin a modifié sa manière de jouer. Moins buteur, moins dribbleur, plus passeur, il est redevenu efficace comme à ses plus belles années.

À 35 ans, Lionel Messi entre dans cette Coupe du monde avec la confiance du grand joueur qu’il est, mais aussi fort d’un niveau retrouvé au PSG, après une saison 2021-22 beaucoup trop terne pour quelqu’un de son talent. Au fil du temps, son jeu a muté, au point d'être plus efficace dans certains domaines que lors de ses années Barça. Le capitaine argentin, de moins en moins buteur et dribbleur, est devenu plus encore qu’avant un joueur tourné vers le collectif. À l’image de ses 14 assists signés en 19 rencontres avec le PSG cette saison, ce qui fait de lui le deuxième meilleur passeur décisif d’Europe derrière Gakpo (PSV, 17 assits). Mais d’autres statistiques illustrent le saut effectué par "la pulga", qui affiche d’autres qualités qu’avant.