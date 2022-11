Le gardien a encore été décisif en Coupe du monde, et le 9 polonais est resté à nouveau muet.

Memo Ochoa et Robert Lewandowski ont renoué le fil de leur histoire mondiale

On dit des amis qu’ils peuvent se quitter des mois, puis se retrouver comme si rien n’avait changé et reprendre leur relation là où elle en était restée. Ça doit être ça, le lien qu’entretient Guillermo Ochoa avec le plus grand tournoi de football de la planète. Celui d’une amitié qui s’écrit tous...