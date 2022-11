Notre envoyé spécial évoque les stades climatisés de la Coupe du monde 2022: "On est content de remettre notre pull"

"La climatisation a été l’un des sujets de discussion, avant le premier match entre le Qatar et l’Equateur. Elle l'est toujours aujourd'hui. On a appris quelques heures avant le match qu’elle serait allumée. Une fois arrivés dans le stade, nous nous sommes à peine rendus compte. Mais en regardant autour de nous, on a vu ces immenses "trous" situés un peu partout à l’intérieur de l’enceinte, et même dans les couloirs. Plus le match avançait, plus la température extérieure diminuait et plus la climatisation se faisait ressentir. On était content de remettre notre pull à la mi-temps. Et on a même eu un peu froid dans les couloirs en sortant du stade."

“Morts de froid”, “obligés de mettre un pull”, “un non-sens total” : supporters et joueurs dénoncent l’usage de la clim' dans les stades au Qatar

"Dès nos premières heures au Qatar, on a compris qu’il était indispensable d’avoir avoir toujours un vêtement supplémentaire, pull ou petite veste, avec soi car tout est climatisé : le métro, les salles de presse, les restaurants… Pour les stades, il existait une interrogation car le Qatar avait d’abord spécifié que la climatisation avait été installée pour permettre aux stades construits pour le Mondial d’être aussi utilisés en été, au Qatar. Mais l’hiver actuel au Moyen-Orient est plus chaud qu’habituellement. 'Les autres années, à cette période, il fait 24 ou 25 degrés', nous ont confié des locaux, pas plus habitués que nous à de telles chaleurs en novembre. En ce moment, il fait environ 30 degrés en journée, c’est même ressenti un peu plus chaud avec le taux d’humidité élevé."

"Une fois la nuit tombée, il fait toujours une vingtaine de degrés. C’est plus respirable mais cela reste chaud. Pour un match à 13h heure locale, il est quasiment indispensable d’utiliser la climatisation pour permettre aux joueurs d’évoluer dans des conditions acceptables. Mais pour les matchs en soirée, qui ont lieu à 22h ici, ce n’est à mon sens pas nécessaire. Le climat de chaque rencontre est analysé au cas par cas pour savoir si la climatisation sera allumée ou pas."