Pourquoi Vincent Kompany a raté le début de sa Coupe du monde au Qatar

Pendant la Coupe du monde au Qatar, Vincent Kompany est l’un des consultants pour la BBC. Mais Vince The Prince a loupé le début de son Mondial suite à une petite mésaventure. Comme le relaie la presse britannique, le coach de Burnley n’a pas pu rallier le Qatar à temps pour assister et analyser en plateau la rencontre entre l’Angleterre et l’Iran lundi après-midi.

La raison de ce retard ? Kompany était bloqué au Royaume-Uni pour régler un problème avec son visa. Selon le Daily Mail, c’est un souci au niveau du système digital de la photo d’identité présente sur le visa qui a causé ce retard.

Selon le tabloïd britannique, le souci est désormais réglé et l’ancien Anderlechtois peut désormais rejoindre le Qatar pour le reste du Mondial.