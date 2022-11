"Six buts anglais, trois lions rugissants et UN pays en extase": la presse anglaise s’enflamme après la démonstration de l’Angleterre face à l’Iran

Régulièrement citée parmi les grands favoris pour succéder à la France au palmarès de la Coupe du monde, l’Angleterre a entamé sa compétition sur les chapeaux de roues en corrigeant l’Iran 6-2. Une démonstration collective qui n’a pas échappé à la presse du royaume de Sa Majesté qui en a fait ses gros titres ce mardi…sans oublier de parler des polémiques liées au Qatar et de la dimension politique de cette rencontre pour les Iraniens.

"Hourra Jude !", a titré le Sun sur une page pour souligner la prestation stratosphérique de Bellingham face aux Iraniens n’oubliant pas non plus de citer les autres buteurs anglais, Saka, Sterling, Rashford et Grealish. "L’enfant prodige Bellingham a inspiré l’Angleterre dans sa meilleure entrée en lice en Coupe du monde en écrasant l’Iran 6-2. À seulement 19 ans, il a dirigé le jeu autant que Gareth Southgate a montré ses dents."

La Une du Sun de ce mardi 22 novembre ©Twitter @TheSun

"Une Angleterre déchaînée s’impose d’elle-même comme un sérieux candidat à la Coupe du monde après avoir démoli l’Iran 6-2", a encore ajouté le tabloïd qui s’enflamme déjà pour la suite du Mondial des Three Lions, "L’équipe de Gareth Southgate a fait sensation, elle qui arrivait au tournoi après une série de six matchs sans victoire, et avec un sélectionneur largement critiqué pour sa prudence excessive. Lundi, ce n’était pas du tout le cas, car l’équipe iranienne, classée au 20e rang mondial et connue pour sa rudesse défensive, a été réduite à néant."

Le Daily Mail se voulait également lyrique sur sa Une de ce mardi matin : "Six goals anglais, trois lions rugissants et UN pays en extase", titrait ainsi le tabloïd qui a également salué la prestation de patron de Bellingham, la rentrée au jeu supersonique de Marcus Rashford, tout en félicitant Gareth Southgate. Le sélectionneur anglais, tant critiqué au pays avait également droit aux lauriers pour le Daily Mail : "Gareth Southgate a fait tous les bons choix pour son équipe record…", avançait le quotidien pour qui les petits pépins ne peuvent éclipser la prestation trois étoiles des Anglais, "même une blessure inquiétante d’Harry Maguire et les deux buts tardifs de l’Iran ne peuvent pas stopper cet élan stupéfiant."

La Une du Daily Mail de ce mardi 22 novembre. ©Twitter @DailyMailUK

"Donc, la blessure de Maguire est le seul nuage dans le ciel anglais. Pour le reste, c’était plutôt le ciel bleu du désert tout au long de la rencontre. La décision la plus controversée de Southgate a été de mettre Foden sur le banc, mais plus personne ne s’est posé de questions lorsque Saka a marqué son deuxième but de la journée, ayant amené sa forme d’Arsenal au Qatar", a continué le Mail qui s’enflamme après ce premier match.

"Pour l’Iran, c’était plus qu’un match de foot"

De son côté, le Mirror soulignait l’énorme prestation des troupes de Southgate, tout en condamnant la FIFA pour l’interdiction du port du brassard "OneLove" : "Fierté et préjugé", a titré le tabloïd, ajoutant en Une, "le succès fantastique de l’Angleterre illumine la Coupe du monde… après l’interdiction honteuse de la FIFA de porter le brassard 'OneLove' et qui montre un peu plus la véritable face au régime du Qatar."

La Une du Mirror de ce mardi 22 novembre ©Twitter @DailyMirror

Le Guardian insistait également sur la dimension extra-sportive de cette rencontre car si les Anglais ont réalisé "un départ fulgurant", cette rencontre était "plus qu’un match de football pour l’Iran".

"L’Angleterre n’a jamais débuté une Coupe du monde de cette manière. Malgré cela, cette rencontre restera dans l’Histoire pour autre chose : le magnifique geste de l’équipe iranienne qui a refusé de chanter son hymne national en geste de solidarité avec les femmes oppressées et les manifestants en Iran", a fait remarquer l’envoyé spécial du journal britannique, "Alors que l’hymne commençait, les joueurs iraniens ont gardé les lèvres closes et ont baissé la tête. Leurs regards dans le vide disent également autre chose : eux et leurs familles pourraient rapidement en payer un prix fort. Une caméra de télévision a montré une femme iranienne pleurant dans les tribunes. Beaucoup de femmes iraniennes portaient un t-shirt avec la phrase : 'Femme, vie et liberté', le cri de ralliement des manifestants depuis que la jeune femme de 22 ans Mahsa Amani est morte à l’hôpital après avoir été arrêtée par la police parce qu’elle ne portait pas le voile correctement."