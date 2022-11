Belgique-Canada, c’est le jour J : Stéphane témoigne depuis le Canada, proche d’un village qui s’appelle… Namur !

Stéphane Mondésir, manager artistique est québecois mais sa femme est belge et il habita très longtemps à Bruxelles avant de retourner "au pays" il y a quelques années pour s’installer à Sainte-Adèle, au Québec. "Ma fille Victoria, 14 ans et belgo-canadienne, a organisé une "party" avec ses 4 meilleures copines de classe pour regarder le match demain après l’école.

Selon lui, la hype pour le Canada et la région de Québec est "justifiée" parce que "c’est un pays serein et relativement cohérent : les décisions sont transparentes et relativement bien acceptées par tous malgré quelques rares débordements. L’économie tourne à plein et les entreprises offrent beaucoup, cela aide. Beaucoup de Belges ont des attaches particulières avec plein de coins du Québec, avec plein de parties de son histoire. Je me passionne personnellement pour les projets abandonnés du Baron Empain dans ma région. Ma maison a été une auberge tenue par des Belges après-guerre… Un village à 50 km de chez moi s’appelle Namur ! Il a été fondé par des Belges dans les années1880 et les descendants exploitent toujours les entreprises forestières."

Cet amour des Belges pour le Canada est justifié également, selon Stéphane, "parce que l’État redistribue beaucoup. On a énormément de services gratuits et des aménagements publics superbes. Cela facilite grandement la vie ! Et puis les Canadiens sont très attachés à la politesse et à la douceur des rapports sociaux. C’est peut-être dû à l’hiver, à l’isolement, à cette idée qu’on est tous dans la même mouise et qu’on peut tous avoir besoin de l’autre ? Je ne sais pas mais c’est appréciable. Le foot par contre, ici cela reste du soccer : un sport mineur ! Mais il y a un gros engouement de curiosité pour cette équipe. Pas de quoi détrôner les demi-dieux du hockey mais cela évolue…"