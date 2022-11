Des directs sur Twitch, des posts Instagram et plein d’humour : Luis Enrique dépoussière l’image du sélectionneur

Il semble très lointain le temps des conférences de presse "à l’ancienne", uniquement en présentiel et sans diffusion tout public. Aujourd’hui, la plupart des fédérations proposent de suivre les prises de parole des entraîneurs et des joueurs en direct sur des médias officiels ou directement sur les réseaux sociaux. Parfois même avec la possibilité pour les journalistes d’intervenir à distance par écrans interposés. Mais certains vont encore beaucoup plus loin dans leur communication.

En accord avec la fédération espagnole, Luis Enrique a décidé de totalement se démarquer des autres sélectionneurs durant cette Coupe du monde. Le patron de la Roja a décidé de toucher un public plus jeune en se filmant depuis le Qatar pour discuter avec les internautes et répondre à leurs questions via la plateforme de streaming Twitch.

"L’idée est simplement d’établir une relation directe avec les fans qui pourraient être intéressés par des informations sur l’équipe nationale", a-t-il expliqué la semaine dernière dans une vidéo d’annonce sur Twitter. "J’ai envie de raconter tout d’un point de vue particulier, en l’occurrence le mien et celui de mon staff, et établir une relation directe et plus spontanée."

Depuis son arrivée au Qatar, Luis Enrique a déjà diffusé trois vidéos d’environ une heure chacun sur son compte Twitch. Installé dans un fauteuil de "gamer" avec un casque sur les oreilles, il parle de tactique, raconte les journées de son équipe, répond aux critiques, aborde différents thèmes footballistiques et se permet aussi des notes d’humour. Questionné par un internaute, il a par exemple répondu que le joueur qui lui ressemblait le plus était Ferran Torres, qui n’est autre que le petit ami de sa fille. "Parce que sinon, ma fille va me chercher et me couper la tête", a-t-il ironisé.

Luis Enrique sur Twitch. Capture d'écran. ©DR

Cette manière de communiquer plaît forcément aux médias ibériques, très friands de ce genre d’initiative. Elle plaît aussi beaucoup aux joueurs espagnols eux-mêmes qui suivent ensemble tous les streamings Twitch en direct depuis leur hôtel. Et puis cela permet aussi à Luis Enrique, adulé par les médias catalans mais souvent en froid avec la presse madrilène, de redorer son image.

Déjà actif sur Twitter depuis de nombreuses années, l’entraîneur de 52 ans a aussi profité de cette Coupe du monde pour ouvrir un compte Instagram sur lequel il publie quotidiennement des photos et des stories pour faire découvrir les coulisses de la sélection à ses suiveurs. Décidément, Luis Enrique ne fait jamais rien comme les autres, et c’est tant mieux !