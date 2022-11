Les compositions probables de Japon - Allemagne : quelle attaque pour la Mannschaft ?

Pour ce premier match, la Mannschaft devra composer sans Leroy Sané, touché au genou. Hansi Flick peut toutefois encore compter sur des forces vives pour aligner une attaque plus que solide. Avec la probable titularisation de Jamal Musiala comme meneur de jeu dans son 4-2-3-1, Flick devrait opter pour Serge Gnabry et Thomas Müller (ou Jonas Hofmann) sur les côtés. Reste à déterminer qui portera le rôle de numéro 9 ? Le jeune buteur de Dortmund Youssoufa Moukoko (18 ans) est une option. Mais il est plutôt considéré comme un joker. Niclas Füllkrug, qui cartonne avec le Werder Brême cette saison, est une autre possibilité d’utiliser un vrai attaquant de pointe, mais son inexpérience au sein de la sélection (1 match) ne plaide pas en sa faveur malgré son but contre Oman. Il reste ensuite l’option plus sérieuse du polyvalent Kai Havertz, qui a l’habitude d’évoluer comme faux 9 à Chelsea. À moins que Flick ne place plutôt Gnabry ou Müller à ce poste pour utiliser un autre ailier. Il l’a déjà fait par le passé.