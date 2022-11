Les compositions probables d’Espagne – Costa Rica : la Roja très catalane

Il est l’heure pour les champions du monde 2010 d’entrer en piste, ce mercredi (17h). Luis Enrique présentera certainement un onze de base avec pas moins de cinq joueurs du FC Barcelone : Jordi Alba au back gauche, Ferran Torres sur une aile (à côté de Morata et Asensio), puis le trio Gavi-Pedri-Busquets au milieu. Pour le reste, Aymeric Laporte tiendra probablement la défense avec Pau Torres, même s’il se murmure que Rodri pourrait descendre d’un cran pour s’installer dans la charnière centrale, alors que Dani Carvajal devrait tenir sa place à droite même s’il a souffert de maux de ventre en début de semaine.

Côté Costa Rica, on devrait s’attendre à un onze habituel également avec les jeunes Bennette et Hernandez sur les ailes, alors que le capitaine Bryan Ruiz (37 ans), qui prendra sa retraite à l’issue de cette Coupe du monde, devrait prendre la place de numéro 10, devant Torres et Borges. L’ancien Brugeois Oscar Duarte devrait être aligné derrière, avec Calvo, alors que Keylor Navas, la superstar de l’équipe, défendra bien évidemment les cages.