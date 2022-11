Marc a quitté notre pays depuis plus de 45 ans: "Je suis pour le Canada sauf lorsqu’il est question de la Belgique !"

"Je suis au fait de la rencontre Belgique-Canada, le premier match pour les deux équipes dans ce Mondial dans un pays controversé, nous confesse Marc Clotuche, Belge habitant de Québec depuis plus de 45 ans. Une vieille habitude pour les Belges qui n'arrivent pas à performer malgré la génération en or comme on l'entend dire." Cet ancien kiné et professeur d'éducation physique (deux licences obtenues à Leuven avant de partir exercer au Canada) analyse pour nous le match depuis le pays des Caribous. "Pour le Canada, c'est seulement une deuxième présence au Mondial et, lors de la première, l'équipe n'avait pas inscrit un seul but. Cette année devrait être meilleure. Plusieurs joueurs jouent en Europe dont un au Bayern et un autre à Lille. Le Canada a en plus été très brillant pour sa qualification. Reste à voir s'il pourra produire son jeu face à des 'grosses' équipes."

Canadien mais Belge de cœur, Marc Clotuche a donc le cœur qui balance. "Pour ma part, je suis pour le Canada, bien sûr, sauf lorsqu'il est question de la Belgique. Mes racines parlent encore !" Et ce père de trois enfants - moins footeux que lui - et directeur d'école à la retraite de poursuivre son analyse. "Il y a 6 joueurs du FC Montréal, qui est notre équipe québécoise et qui performe très bien dans la MLS (Major League Soccer). Le soccer, comme on l'appelle ici, gagne beaucoup en popularité et plus encore depuis que l'équipe nationale performe mieux. Au départ, les gens sont loin du foot, le sport national étant le hockey mais avec l'émergence de talents, les gens s'y intéressent davantage." Et Marc, passionné de foot, de conclure. "Pour ceux qui s'y intéressent plus encore, ils savent que la Belgique est une puissance et que ce match et les autres ne sont pas, et de loin, gagnés pour le Canada. Mais cela va permettre au pays d'acquérir une expérience internationale et de se faire connaître. Et, après tout, le Canada n'a rien à perdre et tout à gagner, contrairement à la Belgique !"