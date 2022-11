"Si on arrive déjà en quarts, la Coupe du monde sera réussie": revivez l’émission spéciale "Il faut qu'on parle" consacrée aux Diables (VIDÉO)

Ce mercredi, Maxime Binet a consacré son émission aux Diables rouges, qui débutent leur Coupe du monde 2022 au Qatar ce soir à 20h. Outre les chroniqueurs, plusieurs invités figuraient sur le plateau : Benoît Thans, ex-joueur et consultant pour Pickx Sports (Proximus), Mario Innaurato, consultant pour Eleven et ancien préparateur physique des Diables rouges, et Romain Van der Pluym, journaliste sportif à la DH.

Sur le plateau, il a été d’abord question des polémiques qui touchent actuellement le Mondial, avec notamment cette interdiction de la part de la FIFA de porter le fameux brassard “One Love”, signe d’ouverture.

Les invités sont ensuite revenus sur le foot à proprement parler, avec la compo des Diables attendue. Et cette surprise en défense, comme la DH l’a annoncé : la titularisation de Leander Dendoncker à la place de Zeno Debast, aux côtés de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Benoît Thans a commenté ce choix : “Pour moi ce n’est pas une surprise, non. Peut-être par rapport à la préparation de ce match, d’accord car il n’a plus joué avec les Diables les derniers matches. Mais c’est un garçon qui a de l’expérience, qui a pas mal de matches avec l’équipe nationale et qui joue dans un championnat relevé. C’est donc tout à fait logique d’avoir ce trio-là derrière”.

En dernière partie, Maxime Binet s’est interrogé sur les ambitions belges dans cette Coupe du monde. Pour Benoît Thans, “il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte et qui peuvent influencer. Mais je ne pense pas que la Belgique puisse gagner ce Mondial. En huitièmes de finale, c’est l’Allemagne ou l’Espagne…. Donc pour moi, sur papier, si on arrive déjà en quarts de finale, la Coupe du monde sera réussie.”

L’avis des autres invités et l’ensemble de l’émission est à redécouvrir ci-dessus.