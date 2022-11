Du plus moche au plus beau, voici les maillots des 32 pays qui disputent la Coupe du monde

Le football c’est aussi une affaire de style. On le constate à chaque fois qu’un nouveau maillot des Diables rouges est présenté au public.

Comme lors de chaque grand tournoi, les sélections qualifiées pour la Coupe du monde sont arrivées à Doha avec des équipements tout neufs. Une seule exception, le Canada.

Face à ces maillots, Moustique.be s’est prêté au jeu d’un classement, du plus moche au plus beau. Unique règle : se concentrer uniquement sur les maillots domiciles comme seul point de repère objectif.

32e : Le Portugal

Les designers n’ont fait absolument aucun effort en se contentant d’un découpage oblique aux couleurs du pays. Cristiano Ronaldo pouvait s’attendre à mieux pour son (probable) dernier Mondial.

©DR

31e : Le pays de Galles

La bête noire des Diables rouges n’a pas été gâtée non plus avec ce qui ressemble plus à un maillot d’entraînement qu’à une tenue à porter pour fêter sa deuxième participation et la première depuis 1958.

©DR

30e : Les Pays-Bas

La ligne est souvent ténue entre le génie et le raté complet. Avec son bel écusson sauvage et le choix du noir, nos voisins néerlandais ont frôlé la pièce collector. Malheureusement, cet orange brillant tout droit sorti des eighties gâche l’ensemble. Jammer.

©DR

29e : L’Uruguay

C’est sûrement l’une des plus grosses déceptions de la liste. Si l’effet rétro est souvent la base d’un maillot réussi, sa réalisation ne tolère pas la médiocrité. Avec son côté pyjama, cette tunique ne fait pas honneur à l’histoire de la Celeste et à sa grinta légendaire.

©DR

28e : Le Maroc

Deuxième adversaire des Diables rouges, le Maroc peut compter sur une équipe plutôt excitante au Qatar. Beaucoup moins sur son équipementier qui lui a confectionné un maillot sans saveur.

©DR

27e : La Serbie

Avec notamment l’ancien Anderlechtois Mitrovic et le Turinois Vlahovic, la Serbie affiche une puissance de feu dont il faut se méfier au Mondial. On est beaucoup moins impressionnés par ce maillot mal coupé et au rouge brillant mais fadasse en même temps.

©DR

26e : Le Cameroun

Les Lions indomptables ne sont pas gâtés. Design incertain, couleurs ternes, choix des matières douteux… Il aurait fallu faire mieux.

©DR

25e : Le Qatar

On a beau encourager la sobriété et l’élégance, la proposition qatarie en fait trop peu pour mériter mieux qu’une élimination au premier tour. Dommage, parce que le liseré inspiré du drapeau national était une vraie bonne idée. On était à deux Doha (pardon) de la belle surprise.

©DR

24e : La Pologne

L’Aigle blanc a fait preuve de peu d’implication. Le travail sur les épaules n’est pas suffisant pour viser plus haut, même si l’ensemble n’est pas foncièrement moche.

©DR

23e : La Suisse

On ne sait pas trop ce que sont censées représenter ces lignes fondues sur le haut mais au moins il y a une proposition. Juste de quoi se caler au fond du ventre mou comme une bonne raclette.

©DR

22e : L’Espagne

Qu’un pays puisse produire les footballeurs les plus fins et être la patrie de Desigual nous dépasse toujours mais l’équipementier de la Roja a cette fois fait dans la simplicité. Après des égarements à base de tapas mal digérées, on est content de voir la bande à Pedri revenir sur le droit chemin. Ça mérite d’être souligné même si le résultat est loin d’être spectaculaire.

©DR

21e : L’Angleterre

Qu’on se le dise : malgré une demi-finale en 2018 et une finale au dernier Euro, le football proposé par les Three Lions est à peu près aussi appétissant que sa cuisine. On en attendait donc mieux côté dressing.

©DR

20e : Le Costa Rica

Sensation du Mondial 2014 lors duquel ils avaient atteint les huitièmes de finale en s’extirpant du groupe de la mort (Italie, Angleterre, Uruguay), les Ticos n’ont plus raté une phase finale depuis. Leurs stylistes ne se sont pas loupés non plus avec un ensemble sobre mais efficace. De quoi attaquer la compétition en mode “Pura Vida “.

©DR

19e: L’Équateur

La “Tri” est probablement l’équipe avec le plus beau surnom de la compétition. Mais le maillot de la “Banane Mécanique” manque un peu de la folie de leur si joli sobriquet.

©DR

18e : L’Iran

Alors que le pays s’embrase, la “Team Melli” (littéralement l’équipe nationale) voudra offrir un peu de réconfort à son peuple en passant enfin les poules. Une motivation supplémentaire, qui combinée à ces manches inspiration léopard, pourrait pousser les Iraniens à sortir les griffes.

©DR

17e : L’Argentine

Pas de folie du côté de l’Albiceleste qui n’a pas besoin de révolutionner un maillot parmi les plus iconiques du monde. Elle devra cependant faire plus que se reposer sur ses acquis pour offrir enfin le Graal à Lionel Messi.

©DR

16e : La France

Entre polémiques et blessures en cascade, les Bleus, malgré leur large victoire face à l’Australie, n’ont pas (encore ?) la tête à fanfaronner dans la défense de leur titre de champion du monde. Ce maillot tout en simplicité est plutôt raccord avec l’état d’esprit qui anime les ouailles de Didier Deschamps.

©DR

15e : L’Arabie saoudite

Pour leur déplacement chez le voisin qatari, les Faucons Verts n’ont pas trop le mal du pays. Et quand bien même, les Saoudiens n’auront qu’à jeter un coup d’œil à leur tenue et ses motifs végétaux pour se sentir à la maison.

©DR

14e : L’Australie

Qualifiés pour la 5e fois consécutive après 32 ans de traversée du désert, les Socceroos nous proposent un maillot “effet sable” tout à fait à propos qui s’accorde parfaitement avec leur joli écusson.

©DR

13e : Le Canada

Le Canada, battu par les Diables rouges lors de son premier match, est le seul pays à ne pas avoir sorti de nouveau maillot pour sa participation au Mondial. Un engagement anticonsumériste qui détonne dans un monde du foot trop souvent pourri par l’argent et qui lui permet d’accrocher la première partie du classement malgré un design extrêmement simpliste.

©DR

12e : Les États-Unis

Reléguée dans l’ombre de la toute puissante équipe féminine, la Team USA masculine voudra enfin faire vibrer elle aussi le cœur des Américains. Ce maillot élégant est un bon début, surtout pour un peuple qui continue à dire “Soccer”.

©DR

11e : La Tunisie

Les Aigles de Carthage jouent sur leur histoire avec un maillot inspiré de l’armure d’Hannibal. Un clin d’œil historique plutôt réussi.

©DR

10e : Le Sénégal

Le maillot des champions d’Afrique est à l’image de son leader Sadio Mané (absent du Mondial) : simple, lumineux et généreux. C’est validé.

©DR

9e : La Belgique

Conspué à sa sortie, qualifié de “chemise de marché”, sacrifié sur l’autel du bad buzz, l’uniforme des Diables rouges est probablement le plus controversé de la liste. Il est pourtant plein de fougue et de prises de risques, des qualités qui ont parfois manqué à Roberto Martinez et ses hommes dernièrement. Ce maillot barbecue est pourtant une belle évolution par rapport aux “traces de pneu” du précédent. Un net progrès qui a séduit le jury.

©DR

8e : L’Allemagne

Après son honteuse sortie au premier tour en Russie, la Mannschaft ne vient pas pour rigoler au Qatar. En témoigne son maillot d’une efficacité redoutable qui impose directement le respect. Bon, avec 4 étoiles sur le torse, forcément ça claque.

©DR

7e : Le Brésil

Le grand favori de la compétition s’arrête en quarts de finale de notre classement. Si on apprécie le col et l’interprétation moderne d’une tenue mythique, le choix du jaune l’empêche de se battre pour le titre suprême.

©DR

6e : Le Japon

Organisé et collectivement au point sur le terrain (la Belgique en sait quelque chose), le Japon fait preuve d’un peu de fantaisie avec ce maillot qui rappelle l’art de l’origami. L’honneur des Samouraïs est plus que sauf.

©DR

5e : Le Ghana

Simplicité, authenticité, efficacité. L’étoile des Blacks Stars transforme un maillot banal en belle réussite.

©DR

4e : Le Mexique

Si le classement était ouvert aux maillots extérieurs, le Mexique serait premier sans discussion. Mais le “Home” d’El Tricolor se défend aussi très bien.

©DR

3e : La Corée du Sud

C’est peut-être cet écusson rectangulaire ou son effet brut de décoffrage mais la tunique coréenne fait son effet. Les Guerriers Taeguk sont prêts pour partir au combat.

©DR

2e : La Croatie

Avec son damier rouge et blanc, les Croates ont un des maillots les plus reconnaissables du plateau. On aime particulièrement le panache de ce millésime 2022 qui bouscule les habitudes. En espérant que Modric et ses copains soient aussi déstructurés face aux Diables.

©DR

1er : Le Danemark

Parfois le marketing c’est bien. Pour marquer son opposition à la tenue de cette Coupe du Monde de la honte, l’équipementier des Danish Dynamites a décidé de s’effacer des tuniques. Le message : “Nous ne voulons pas être visibles pendant un tournoi qui a couté la vie à des milliers de personnes. Nous soutenons l’équipe nationale du Danemark jusqu’au bout, mais ce n’est pas pour autant que nous soutenons le choix du Qatar comme pays organisateur.” Respect.