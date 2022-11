Mitrovic incertain, Paqueta attendu : les compositions probables de Brésil – Serbie

Tite ne devrait pas réserver de grande surprise dans son premier onze de base au Qatar. Un léger mystère plane tout de même sur l’identité de son arrière latéral gauche où Alex Sandro et Alex Telles postulent.

Pour le reste, on s’attend à ce que le sélectionneur brésilien (61 ans) réaffirme sa confiance envers Lucas Paqueta dans l’entrejeu à côté de Casemiro.

L’attaque sera dynamitée par le quatuor Raphinha, Neymar, Vinicius et Richarlison.

Audace ou prudence ?

Côté serbe, on croise les doigts pour qu’Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) ne subisse pas de rechute. Le buteur des “Aigles” (50 buts en 76 sélections) n’a plus joué depuis fin octobre et le sélectionneur Dragan Stojkovic (57 ans) pourrait être tenté de le préserver. À moins qu’il n’opte pour l’audace et qu’il l’aligne pour porter l’attaque avec Dusan Vlahovic.

Le travail des ailiers attendus (Zivkovic et Kostic) sera prépondérant, tout comme l’entrejeu fourni où devraient figurer Gudelj, Milinkovic-Savic et Tadic.

Coup d’envoi à 20h.

Suivez notre direct à 20h :