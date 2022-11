Coupe du monde 2022: l'Allemagne ne sera pas sanctionnée par la FIFA après son geste de protestation

Le geste de l'Allemagne aurait pu entraîner une action disciplinaire de la FIFA en vertu de l'article 11 de son code disciplinaire. Celui-ci stipule que toute personne "utilisant un événement sportif pour des démonstrations de nature non sportive" peut être sanctionnée.

La FIFA n'a pas encore commenté le geste de l'équipe allemande, mais il est entendu qu'aucune action disciplinaire formelle ne sera prise par l'instance dirigeante du football mondial.

"Il ne s'agissait pas de faire une déclaration politique - les droits de l'homme ne sont pas négociables. Cela devrait être considéré comme une évidence, mais ce n'est toujours pas le cas. C'est pourquoi ce message est si important pour nous. Nous refuser le brassard revient à nous priver d'une voix. Nous restons sur notre position", a expliqué la fédération allemande.

Cette attitude très forte a marqué un nouvel épisode dans le conflit entre les sept nations européennes qui ont soutenu la campagne OneLove et la FIFA.

L'Angleterre et le Pays de Galles n'ont été informés que quelques heures avant leur premier match, lundi, qu'ils s'exposeraient à des sanctions sportives si leurs capitaines Harry Kane et Gareth Bale portaient les brassards aux couleurs de l'arc-en-ciel.

La Football Association (FA) anglaise a refusé de préciser si l'équipe d'Angleterre allait copier le geste allemand avant son match contre les États-Unis vendredi, tandis que le directeur général de la Football Association galloise, Noel Mooney, s'est dit "furieux" du comportement de la FIFA.

Mooney a déclaré à ITV : "Cela fait des mois et des mois que la FIFA sait que nous allons porter le brassard OneLove, et le fait de nous menacer est assez mesquin et bas pour être franc et nous sommes vraiment déçus par cette attitude. Nous avons été absolument furieux à ce sujet, nous avons donné à la FIFA tout ce que nous avons pour montrer à quel point nous sommes furieux de cette décision. Nous pensons que c'est une décision terrible. Nous avions dit que nous accepterions des amendes, que nous accepterions toutes les sanctions, mais quand il s'est agi au tout dernier moment de sanctions sportives spécifiques qui auraient potentiellement empêché nos joueurs d'entrer sur le terrain, c'est une autre chose."