Pour notre spécialiste arbitrage, il n’y avait pas penalty sur Ronaldo : “C’est incompréhensible à ce niveau”

24 heures après les deux penaltys non sifflés contre les Diables, la polémique ne risque pas de s’arrêter. Le Portugal a mis plus d’une heure pour percer le verrou ghanéen. Il doit ce but à Ronaldo qui s’est fait justice lui-même après avoir obtenu un penalty plus que léger suite à une poussée de Salisu.

Pour Laurent Colemonts, il n’y avait pas lieu de siffler la faute. “Il n’y a jamais une poussée illicite pour moi”, estime notre spécialiste arbitrage. “C’est un contact plus que léger. C’est incompréhensible à ce niveau.”

De quoi frustrer encore un peu plus le Ghana.