L'ancien anderlechtois Mohammed Ouahbi préface Belgique-Maroc: "Ils pourraient poser des problèmes aux Diables rouges” 

Ce vendredi matin, Mohammed Ouahbi, entraîneur des U20 de l’équipe nationale du Maroc, était l’invité de Martin Buxant sur le plateau de LN24. Il a fait le bilan de cette première journée de phase de groupes de la Coupe du monde et il a donné son avis sur la rencontre qui opposera le Maroc et la Belgique dimanche.

Deux énormes surprises déjà lors de cette Coupe du monde 2022 au Qatar : les défaites de l’Argentine et de l’Allemagne pour leur entrée en lice : “On s’attendait à beaucoup plus de l’Argentine”, pointe Mohammed Ouahbi. “Avant cela (la défaite contre l’Arabie saoudite, NdlR.) c’était 37 matchs sans défaite. C’est invraisemblable mais ils ont encore la possibilité de se reprendre”, ajoute-t-il. Pour l’invité, d’autres équipes, comme le Brésil, l’Angleterre et l’Espagne, ont cependant répondu présents.

Selon l’entraîneur, l’époque où les différences de niveaux étaient flagrantes est révolue : “La plupart des joueurs jouent dans les plus grands championnats européens. On est tout proche d’avoir un vainqueur surprise”, affirme-t-il, même s’il estime que ce ne sera probablement pas encore pour cette Coupe du monde au Qatar.

Mohammed Ouahbi s’est également penché sur la sélection belge. Selon lui, Romelu Lukaku devrait être prêt pour les huitièmes de finale même s’il n’aura probablement pas le niveau des années précédentes : “Mais il sera quand même présent et il pourra aider grâce à son jeu dos au but, sa puissance et sa capacité à garder le ballon.” Par ailleurs, l’ancien coach des jeunes à Anderlecht a commenté la défense belge, souvent jugée comme vieillissante : “A-t-on mieux ? On veut toujours du changement mais lorsqu’on est coach, on doit être sûr que celui qui va rentrer pourra être plus performant.”

Autre élément de discussion, le Maroc, prochain adversaire des Diables rouges ce dimanche : “C’est une équipe qui défensivement a fait d’énormes progrès mais qui offensivement est également capable de tout. Je pense que ce sera un match où il y aura un peu plus d’occasions que contre la Croatie. Le Maroc pourrait poser des problèmes à la Belgique même si de par son statut, elle reste favorite”, conclut Mohammed Ouahbi.