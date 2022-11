Luis Enrique n’interdit pas les relations sexuelles avant les matchs : “S’ils le pratiquent, c’est parce qu’ils en ont besoin et ça leur va bien”

Le 7-0 face au Costa Rica n’a rien changé. Avant la compétition, Luis Enrique avait promis de dialoguer avec les supporters via le canal Twitch. Au lendemain de cette superbe entrée en matière, le sélectionneur a tenu parole. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a éludé aucun sujet. Même pas les plus tabou comme les relations sexuelles de ses joueurs avant un match.

”C’est un non-sens sublime, parce que c’est quelque chose de très normal mais attention. Si tu fais une orgie c’est évident que ce n’est pas la meilleure des choses la veille d’un match. En fait, lorsque les joueurs s’entraînent avec leurs clubs, ils dorment à la maison et je me fiche qu’ils aient des relations sexuelles ou non.”

Pour lui, ce sujet est un faux débat. “S’ils le pratiquent, c’est parce qu’ils en ont besoin et ça leur va bien. Je répète, avec bon sens, chacun avec sa compagne ou avec qui il veut, mais ça rentre dans la normalité. Ici, dans l’équipe nationale, vous ne pouvez pas parce que nous sommes regroupés, mais je suis totalement en faveur du fait que les gens vivent normalement.”

Lui-même reconnaît qu’il le faisait lorsqu’il était joueur. “Je considère que c’est important et quand j’étais joueur et que nous n’étions pas en rassemblement, dès que je le pouvais, avec ma femme, nous faisions ce que nous devions faire.”