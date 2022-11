Qatar – Sénégal : malheur au vaincu !

Qataris et Sénégalais n’ont déjà plus le droit à l’erreur. Voici les compositions probables pour cette 2e journée du Groupe A (14h).

Battus par l’Équateur et par les Pays-Bas sur le même score (0-2), les champions d’Asie et d’Afrique, le Qatar et le Sénégal, sont déjà au pied du mur. Autrement dit, celui qui perdra cette rencontre pourra déjà dire au revoir à ses rêves de qualification pour les huitièmes de finale. En cas de défaite, le Qatar serait le pays hôte d’une Coupe du monde éliminé le plus rapidement dans le tournoi.

Inoffensifs face à l’Équateur, les Qataris doivent rendre une meilleure copie ce vendredi. “On ne va pas tout révolutionner sous prétexte qu’on a perdu le premier match”, a assuré le coach, Sanchez Bas.

Du côté du Sénégal, l’incertitude plane toujours sur la participation de l’ancien anderlechtois, Cheikou Kouyate. “Il a repris la course mais on décidera vendredi”, a précisé le sélectionne, Aliou Cissé. Ce dernier récupérera tout de même Diallo, également sorti sur blessure contre les Pays-Bas.