"Une montagne devant nous", "Cette équipe nous a fait des misères": la France craint le Danemark

"Elle nous a fait beaucoup de misères. Il va falloir inverser la tendance, sans parler de revanche", a lancé le sélectionneur français vendredi en conférence de presse. Pour 'DD', l'équipe danoise est d'ailleurs "sous-cotée par rapport à sa valeur réelle". "Le sélectionneur et les joueurs adverses nous connaissent très bien après les matchs de juin et septembre (perdus 1-2 à Paris et 2-0 à Copenhague, ndlr). Mais la situation n'est plus pareille pour les deux équipes", a prévenu Deschamps. "Le Danemark a la capacité de changer de système sur tous les matches, ce qui peut amener des situations différentes."

Malgré la large victoire (4-1) acquise contre l'Australie, Deschamps a vu de nombreuses pistes d'amélioration. "Outre le but encaissé, il y a quatre situations où l'on doit faire mieux. C'est trop mais pas énorme et cela demande des ajustements, même si nous avons fait preuve de beaucoup de qualité offensive", a analysé le champion 1998 et 2018.

Deschamps a aussi évoqué plusieurs cas individuels, louant d'abord les progrès en défense d'Ousmane Dembélé avant d'aborder le probable retour de Raphaël Varane. "Il est apte à jouer et l'était déjà pour le premier match. Le plus important c'est qu'il se sente prêt, mentalement et physiquement", a assuré le sélectionneur français.

La France sera qualifiée pour les huitièmes si elle bat les Danois, contraints au partage face à la Tunisie (0-0) lors de la première journée.

Hugo Lloris prudent

Hugo Lloris, capitaine des champions du monde français, s'est montré très prudent à la veille de défier le Danemark lors de la 2e journée du groupe D de la Coupe du monde. En effet, la France a défié à deux reprises les Danois en 2022 en Ligue des Nations et s'est inclinée à deux reprises, 1-2 à Paris puis 2-0 à Copenhague. "C'est une grosse montagne qui nous attend demain (samedi, ndlr). Nous allons avoir besoin d'une grande performance pour espérer prendre les trois points", a assuré le gardien de Tottenham. "C'est malgré tout une autre compétition mais ces résultats situent le niveau du Danemark, une équipe très compétitive, capable de challenger les meilleurs. Nous sommes prévenus. Nous n'avons pas besoin de motivation supplémentaire car l'équipe est bien consciente de l'importance de ce match, décisif pour la qualification. On se devra d'être prêts", a expliqué Lloris lors de la traditionnelle conférence de presse à la veille de match.

La France, qui a dominé l'Australie (4-1), sera effectivement qualifiée pour les huitièmes si elle bat les Danois, contraints au partage face à la Tunisie (0-0) lors de la première journée.

Champion du monde en Russie il y a quatre ans, le Niçois a estimé qu'il était "très difficile" d'évaluer les chances d'un second sacre de rang pour les Bleus. "Il ne faut pas se projeter trop loin, c'est important d'être concentré sur le prochain match, d'avancer progressivement et avec sérénité. C'était notre état d'esprit en 2018. Il y a énormément d'inconnus devant nous et il faut être prêt à défier les meilleurs."

Lloris a aussi évoqué le probable retour dans l'équipe de Raphaël Varane, qui a dû faire l'impasse contre l'Australie en raison d'une blessure. "Il amène son calme, sa sérénité et son expérience. C'est une force tranquille mais aussi une voix dans le vestiaire. Il a un rôle important au sein des Bleus", a assuré Lloris, qui a estimé "qu'une belle énergie" régnait dans les rangs français.