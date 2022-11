”Va faire un selfie avec Messi” : l’incroyable gueulante d’Hervé Renard à la mi-temps du match face à l’Argentine qui changera tout pour les Saoudiens

Mais qu’a donc pu bien dire Hervé Renard, sélectionneur de l’Arabie saoudite, pour motiver ses troupes à la mi-temps pour qu’ils se transcendent et arrachent un succès historique face à l’Argentine, l’un des grands favoris à la victoire finale de ce mondial au Qatar ? La Fédération saoudienne de football a partagé une vidéo déjà culte de son discours à la pause.

”Qu’est-ce qu’on est en train de faire là ? Vous appelez ça un pressing ? Saleh, 'presser' ne veut pas dire aller les chercher si haut. Malki, il y a Messi au milieu du terrain avec la balle et tu ne bouges pas, tu restes devant la défense. Tu dois aller le marquer”, s’exclame le Français. “Ou prends ton téléphone et fais un selfie avec lui si tu préfères”, continue-t-il de critiquer. “Vous ne sentez pas quelque chose ?”, interroge ensuite Hervé Renard. “Vous ne sentez pas qu’on peut revenir ? Allez les gars, c’est une Coupe du monde, donnez tout ce que vous avez”, conclut-il enfin.

La suite, on la connaît. De fantastiques Saoudiens remontent sur la pelouse, boostés comme jamais, et parviennent à recoller au score et même à prendre l’avance face à l’un des prétendants au titre mondial.