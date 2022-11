Eden Hazard : "Nos défenseurs sont lents mais ils le savent"

Eden Hazard s'est présenté devant les journalistes avant le duel des Diables rouges face au Maroc dimanche. Le capitaine pense que la Belgique peut gagner la Coupe du monde, s'il est bon sur le terrain. Mais un match à la fois. D'abord le Maroc.

"Ils ont une bonne équipe avec des joueurs capables de faire la différence. On a regardé le premier match. Ils auraient pu gagner contre la Croatie. Ce sera un match compliqué comme contre le Canada. A nous de bien commencer la rencontre", analyse Eden qui garde confiance, en lui et en ses coéquipiers. "Face au Canada, on a eu peur de faire certaines passes. Comme face au Panama en 2018 où la première période n’était pas bonne, c’est une question de stress du premier match. Je suis confiant parce qu’on a de bons joueurs de ballon comme Kevin et Youri", partage le Brainois.

Et la défense ? La lenteur des défenseurs belges est pointée du doigt par la presse et les supporters depuis plusieurs matchs. Eden Hazard en rigole comme d'habitude, tout en restant lucide. "Nos défenseurs ne sont pas les plus rapides mais ils savent. C’est un problème que nous devons gérer collectivement et pas seulement via les défenseurs centraux", estime le capitaine de la sélection nationale.