La France échappe à la malédiction du tenant du titre : une première depuis 2006

Après deux matchs de phase de poules dans cette Coupe du monde, la France a déjà assuré sa place pour les huitièmes de finale. Une performance qui n’a pas l’air si surprenante, tant la France fait partie des grands favoris à la victoire, mais qui n’est pas aussi singulière qu’il n’y paraît !

En effet, depuis le début du XXIe siècle, les Bleus ne sont que les deuxièmes tenants du titre à accéder aux huitièmes de finale ! La dernière fois que c’est arrivé, c’était en Allemagne en 2006. Lauréat quatre ans auparavant, le Brésil avait atteint les quarts de finale de la compétition.

En effet, en 2002, les Bleus de Zidane s'étaient fait sortir dès la phase de poule, quatre ans après leur victoire à domicile. Idem pour l’Italie, lauréate en 2006 et éliminée en 2010 au premier tour ; l’Espagne (vainqueur en 2010, éliminée en poules quatre ans plus tard) et l’Allemagne (vainqueur en 2014, éliminée en poules quatre plus tard).

La France échappe donc à la malédiction qui avait pourtant frappé les quatre derniers lauréats européens.

