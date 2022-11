Tout roule pour la France même sans Benzema: "Il y a eu un avant et un après dans la vie du groupe"

La France est la première nation à avoir validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après son succès face au Danemark. Avec une attaque de feu, les Bleus font plus que jamais partie des grands favoris à leur propre succession le 18 décembre prochain. Le tout malgré les absences de Pogba, Kanté mais surtout du Ballon d'Or Karim Benzema.

Mais selon L'Équipe, l'absence de l'attaquant du Real Madrid est peut-être un mal pour un bien pour les Français. Selon le journal français, son départ aurait eu un impact positif sur le vestiaire. "De l’avis de nombreux témoins, il y a un avant et un après dans la vie de groupe depuis le départ de Benzema. À l’hôtel, l’atmosphère semble plus légère. C’est même un sujet de discussion en interne ou entre les joueurs et leur entourage", écrit ainsi le quotidien sportif ajoutant qu'il a peu de proche dans le groupe, hormis Marcus Thuram, qui aurait été le seul à être venu à son chevet durant sa blessure.

Toujours selon L'Équipe, aucun joueur de l'équipe de France ne serait venu saluer Benzema lors de son départ du Qatar. "Sans lui, dimanche dernier, les joueurs, pour une fois vraiment au complet, s’étaient retrouvés dans leur salle de vie commune. Un lieu aménagé (consoles, billards, baby-foot), où les jeunes, après le dîner, jouent aux cartes, au Uno, et les anciens au poker, tout en regardant les matches de la Coupe du monde. La première vraie soirée sympa depuis le début du rassemblement" a complété L'Équipe.

Et au vu du niveau de jeu de l'Équipe de France depuis le début du mondial, il est clair que l'absence de Benzema a été vite oubliée.