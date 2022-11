Un but et un assist chacun pour les deux joueurs phares de l’Argentine et de la Pologne, qui ont relancé leur équipe.

Messi et Lewandowski : les deux génies du groupe C sont sortis de la lampe à temps

Ils étaient attendus. Et pas un peu. Et ils ont répondu présent. Et pas un peu. Un but et une passe décisive pour permettre à leur équipe...