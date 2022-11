Les Allemands sont au bord de l’élimination. Hansi Flick et son staff ont dû remettre les pendules à l’heure.

Passage à savon, corrections et remise en question express : comment la Mannschaft s’est préparée à l’Espagne

Comment se remettre de la déception d’un revers inattendu et renversant face au Japon (1-2), tout en se préparant à devoir jouer son avenir dans la compétition face à la sélection la plus en forme et...