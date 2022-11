Coupe du monde 2022: un spectateur muni d’un drapeau LGBTQ + interrompt Portugal – Uruguay

Quelques minutes avant le but de Cristiano Ronaldo, un spectateur a su déjouer la vigilance de la sécurité du stade Lusail, où se dispute Portugal – Uruguay.

Le spectateur a pu pénétrer sur la pelouse, muni d’un drapeau LGBTQ + et vêtu d’un t-shirt avec le logo de Superman et l’inscription Save Ukraine. Le spectateur a couru jusqu’au rond central, avant de se diriger dans le camp uruguayen. Des vigiles l’ont finalement neutralisé et l’ont escorté vers la sortie.