Facundo Pellistri, la Celeste comme seul terrain de jeu

Il n’est pas facile de se faire une place dans le secteur offensif de l’Uruguay tant il est composé de grands joueurs comme Suarez, Cavani ou encore Nunez. Pourtant, à 20 ans, Facundo Pellistri s’impose comme un titulaire dans l’équipe du sélectionneur Diego Alonso. Jeudi, face à la Corée du Sud, il a reçu 88 minutes de temps de jeu, lui qui a été titularisé par son sélectionneur à sept reprises lors des dix dernières sorties de la Celeste.

Une situation d’autant plus surprenante que Pellistri connaît des moments difficiles en club : le joueur de Manchester United n’a reçu depuis le début de la saison qu’une grosse heure de jeu, face à une D4 anglaise en EFL Trophy, prenant pour le reste place sur le banc aussi bien en Premier League qu’en Europa League. Le prodige uruguayen est donc arrivé au Qatar avec un certain manque de rythme, lui qui devrait certainement quitter Manchester cet hiver pour lancer sa carrière. Une carrière qui a débuté à Penarol, en D1 uruguayenne, puis qui a continué à Alaves (Liga) où il a été prêté par United durant une saison et demie.

Face au Portugal, Pellistri retrouvera son désormais ex-coéquipier Cristiano Ronaldo qui l’a pris sous son aile ces derniers mois à United. Un duel à distance aura lieu entre le maître et l’élève qui devrait à nouveau être titularisé au sein d’une équipe qui aura bien besoin de lui pour cadrer sa première frappe du tournoi…