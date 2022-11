Coupe du monde, Ligue des Champions, Série A : Mario Ferri, l’envahisseur de terrain lors de Portugal – Uruguay, n’en est pas à son coup d’essai

Un spectateur est monté sur la pelouse du match entre le Portugal et l’Uruguay lundi soir. Muni d’un drapeau arc-en-ciel et portant un t-shirt sur lequel figuraient des inscriptions “Save Ukraine” et “Respect for Iranian Woma”, l’homme a traversé le terrain pendant une trentaine de secondes, avant d’être récupéré par la sécurité et escorté en dehors du stade de Lusail.

Mais qui est donc “l’intrus” de ce Portugal – Uruguay, remporté 2-0 par les Portuguais suite à un doublé de Bruno Fernandes ? Il s’agit de Mario Ferri, dit “Il Falco” (Le Faucon). Et, ce que l’on peut dire, c’est que l’envahisseur de terrain italien n’en est pas à son coup d’essai ! Coupe du monde, Ligue des Champions, championnat italien : depuis 2007, Mario Ferri interrompt régulièrement de grandes rencontres footballistiques, toujours vêtu de son t-shirt “Superman”.

En 2010, il attire l’attention du monde entier lors du Mondial en Afrique du Sud en s’invitant sur le terrain de la demi-finale entre l’Espagne et l’Allemagne. En 2011, il perturbe la finale de la Ligue des Champion, arrivant même à déposer une écharpe de l’AC Milan autour du cou de Lionel Messi.

©Twitter

En 2014, il croise même nos Diables rouges au Brésil ! Il s’était invité lors du match de huitième de finale qui opposait la Belgique aux États-Unis. Il portait alors un t-shirt sur lequel on pouvait lire “Sauvez les enfants des Favelas”.