La fête d'un côté, des disputes de l'autre: deux salles, deux ambiances entre les vestiaires belges et français (VIDEO)

Deux salles, deux ambiances. On ne peut pas mieux qualifier la différence entre les vestiaires belges et français.

De nombreux supporters belges voudraient bien voir des vidéos d'ambiance de leur équipe préférée, en train de célébrer une victoire ou une qualification. Mais durant ce mondial qatari, la "génération dorée", que Roberto Martinez qualifie parfois aussi de "famille", en est loin.

Les Diables rouges sont en train de se critiquer les uns les autres suite aux mauvaises prestations contre l'Egypte, le Canada et le Maroc.

Pendant ce temps-là, tout va très bien dans le camp français, à en croire cette vidéo partagée après la qualification obtenue ce samedi soir par les Bleus.

Une Équipe de France en train de tout retourner sur une musique des années 90 : je suis formel, le 18 décembre on est champion du monde. pic.twitter.com/IFvA16b6vs — Kevin Nieto (@Kevin_Nieto__) November 28, 2022

Même s'il n'y a pas lieu de comparer les deux équipes, voir la Belgique rater son tournoi et voir la France festoyer ne donnera certainement pas du baume au cœur à de nombreux supporters belges.

Il faut dire que les deux équipes ne connaissent pas du tout le même début de tournoi. D'un côté, il y a les Diables rouges qui affichent un bilan d'une victoire (poussive) contre le Canada et d'une défaite (méritée) contre le Maroc. De l'autre, la France qui a réussi un six sur six contre l'Australie et le Danemark, devenant la première équipe à se qualifier pour la suite de la compétition.

Verra-t-on de telles images au sein du vestiaire belge d'ici la fin de la compétition ? Rien n'est moins sûr...