Le Qatar est le pire pays hôte de l’histoire

Le bilan du tournoi dans son ensemble devra se faire à son terme. Celui de l’équipe nationale du Qatar peut être assez facilement dressé : catastrophique.

Les Qataris n’ont jamais été en mesure d’espérer rêver d’une victoire. Ils ont, de loin, été la pire équipe du tournoi. Leur phase de poule s’est conclue sur un triste bilan de 0 point, six buts encaissés et un seul but inscrit contre le Sénégal.

Contre les Néerlandais, on a eu droit à des phases 'gag', indignes d’une nation disputant une Coupe du monde. La preuve avec le deuxième but sur lequel le défenseur oublie de dégager dans son petit rectangle. Sur le premier but, on se demande encore comment Gakpo peut frapper entre trois défenseurs. Une confirmation supplémentaire que sans ce statut de pays organisateur, le Qatar n’aurait jamais eu sa place parmi les 32 nations du tournoi.

Le Qatar n’était tout simplement pas à sa place

Al-Annabi ("les Bordeaux" en VF) ont battu un triste record. Ils sont devenus la deuxième nation organisatrice éliminée dès la phase de poule après l’échec de l’Afrique du Sud en 2010. Ils ont, par contre, fait largement moins bien sur le terrain.

Les Bafana Bafana étaient passés près de la qualification avec quatre points et une troisième place de leur groupe. Ils avaient réalisé un bon nul contre le Mexique et avaient conclu leur tournoi avec une victoire face à la France.