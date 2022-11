Argentine, Mexique, Pologne, Arabie saoudite : qui a besoin de quel résultat pour se qualifier ? Attention, casse-tête

Voici les différents cas de figure de la dernière journée du groupe C de la Coupe du monde.

Toutes les équipes du groupe C peuvent encore être qualifiées ou éliminées ce mercredi.

La Pologne (1re, 4 points, diff. +2) sera qualifiée si…

- Elle gagne contre l'Argentine

OU

- Elle partage

OU

- Elle perd mais que le Mexique bat l’Arabie saoudite sans rattraper sa différence de buts (+2 à la Pologne, -2 au Mexique). Si elle perd et que Mexique et Arabie font nul, Arabie et Pologne seront départagées à la différence de buts, puis au nombre de buts inscrits.

L’Argentine (2e, 3 points, diff. +1) sera qualifiée si…

- Elle gagne contre la Pologne

OU

- Elle fait nul et que Mexique et Arabie saoudite font nul. Si elle fait nul et que le Mexique gagne, ils seront départagés à la différence de buts (+1 à l’Argentine, -2 au Mexique actuellement).

L’Arabie saoudite (3e, 3 points, diff. -1) sera qualifiée si…

- Elle gagne contre le Mexique

OU

- Elle partage et l’Argentine perd ou si elle partage et que la Pologne perd sur un gros score et que sa différence de buts est meilleure que celle de la Pologne.

Le Mexique (4e, 1 point, diff. -2) sera qualifié si…

- Il gagne contre l'Arabie saoudite et que la Pologne gagne

OU

- si l’Argentine fait nul, il doit gagner par un score lui permettant de dépasser la différence de buts de l’Argentine. Si l’Argentine gagne, il doit gagner par un score lui permettant de dépasser la différence de buts de la Pologne.