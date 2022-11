Le match décisif Croatie-Belgique débute à 16 heures : peut-on suivre les Diables Rouges et la Coupe du Monde pendant les heures de bureau ?

Coupe du monde et contrat de travail ne font pas toujours bon ménage. Que peut-on faire et ne pas faire ?

Jusqu'ici, les Diables Rouges ont presté leurs deux matches de Coupe du Monde au Qatar à des horaires plutôt favorables : ils ont battu sans panache le Canada un mercredi à 20 heures et se sont inclinés face au Maroc ce dimanche, à 14 heures. Avec le drama que l'on sait depuis, mettant en exergue un groupe plus divisé que jamais qui a tente depuis de faire amende honorable.

Mais le match couperet qui attend l'équipe nationale belge ce jeudi face à la Croatie, où les hommes du coach Roberto Martinez sont pratiquement obligés de gagner pour sortir de la phase des groupes de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar (et affronter l'Allemagne, l'Espagne ou le Japon en huitième de finale en cas de qualification) débutera à 16 heures. Soit durant les heures de bureau, en pleine semaine...

Les employés ont-ils le droit de s'arrêter de travailler pour regarder le match ? En télétravail, s'arrêter pour suivre les Diables Rouges est-il autorisé ? Enfin, venir au bureau avec un maillot des Diables sur le dos est-il permis ? On répond à ces questions.

Avez-vous le droit de regarder Croatie - Belgique, et de manière pluus générale, les matches de la Coupe du Monde durant vos heures de travail ?

La réponse est... non ! "Un employeur pourrait détecter qu'un travailleur a suivi le match durant ses heures de bureau. Ça pourrait lui être reproché, et selon la gravité ou la répétition des faits, on pourrait en arriver à un licenciement", dixit Olivier Marcq, juriste auprès d'un prestataire de services de ressources humaines, à RTL. Ca, c'est si vous agissez dans votre coin, sans prévenir. Bien entendu, un employeur peut décider d'organiser la vision du match entre collègues ou d'accorder une pause exceptionnelle, en réorganisant le travail pour permettre à ses équipes de supporter les Diables. Matthias Debruyckere, expert juridique du groupe de services RH Liantis : "En tant qu’employeur. Vous pouvez en effet modifier l’horaire de manière temporaire à l'occasion du match, pour autant que vous en informiez clairement les travailleurs au moins 24 heures à l’avance."

L’employeur peut-il bloquer la diffusion en ligne des matchs sur le lieu de travail ?

Non seulement il peut, mais il en a, en plus, le droit. Reste à voir si ce sera efficace. Matthias Debruyckere : "Pour les fans de foot, le Championnat d’Europe et la Coupe du monde sont bien entendu des rendez-vous incontournables. Je présume que de nombreux collaborateurs souhaiteront suivre quelques matchs, éventuellement sur un deuxième écran. En tant qu’employeur, vous pouvez bloquer l’accès à certains sites de streaming. Reste à savoir si cela aura de l’effet... Les matchs peuvent aussi être regardés à la télévision, sur un smartphone, etc. Il me semble donc plus avisé de privilégier un dialogue ouvert et de trouver une solution qui convienne à la fois aux employeurs et aux collaborateurs."

Les collaborateurs peuvent-ils demander à télétravailler les jours où jouent les Diables rouges ?

"Bien sûr, mais la réponse dépendra en grande partie des règles qui régissent le télétravail au sein de l’organisation. Ce sont elles qui détermineront la mesure dans laquelle l’employeur doit ou peut accéder à cette demande. Imaginez que ces règles prévoient qu’un collaborateur peut télétravailler le lundi et le mercredi, et qu’il doit être présent au bureau les autres jours. Si un match tombe un mardi, l’employeur devra peser le pour et le contre et voir s’il souhaite autoriser le collaborateur à travailler chez lui ce jour-là. Il ne faut pas non plus oublier que lorsqu’il télétravaille, un collaborateur est toujours tenu de respecter son temps de travail. Si quelqu’un souhaite travailler chez lui pour regarder un match, mieux vaut en discuter comme il se doit et se mettre clairement d’accord. Prendre quelques heures de congé ou adapter provisoirement son horaire pourrait être une solution pour le collaborateur."

Il existe toutefois une dimension supplémentaire à cette question : ce jeudi 1er décembre, le rail belge sera encore paralysé par une grève partielle. Ce qui peut encourager légitimement le télétravail...

Les collaborateurs peuvent-ils venir maquillés ou habillés pour supporter les Diables Rouges au travail ?

Ce n'est pas impossible. Mais tout dépend du secteur d'activité, de la fonction du collaborateur et, surtout, du règlement de travail. "Un employeur a le droit d’imposer un code vestimentaire au sein de l’entreprise, par exemple à l’aide du règlement de travail. Si de telles règles existent, les rappeler ne peut jamais faire de mal. Surtout si vous voulez éviter que vos collaborateurs accueillent vos clients avec de la peinture rouge sur le visage ou qu’ils portent un drapeau sur le dos derrière leur bureau. Votre règlement de travail actuel ne prévoit aucun code vestimentaire ? Si vous voulez en ajouter un, vous devrez le modifier en suivant la procédure classique."

Pouvez-vous, en tant qu’employeur, organiser une fête sur le lieu de travail durant un match des Diables rouges et servir de l’alcool ?

"A priori, rien n’empêche un employeur de profiter de la Coupe du monde pour organiser un teambuilding durant les heures de travail et de rassembler ainsi les collaborateurs. L'employeur est toutefois responsable de la santé et du bien-être de ses collaborateurs. Sachez que si vous autorisez la consommation d’alcool et qu'un de vos travailleurs est impliqué dans un accident en rentrant chez lui, vous risquez d’être tenu responsable. Il est donc recommandé de bien réfléchir à la question."