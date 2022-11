L’incroyable bourde de TF1 : la pub lancée avant la fin du match des Bleus, les téléspectateurs ont cru que la France avait fait match nul !

La retransmission du match s'est stoppée à 1-1... alors que le but tardif de Griezmann a finalement été annulé par le VAR.

Scène surréaliste sur l’antenne de TF1 à la fin du match entre la Tunise et la France. Alors qu’Antoine Griezmann venait d’égaliser dans les arrêts de jeu – du moins le pensait-on-, la diffusion de la rencontre a été stoppée pour lancer la publicité. Problème : le match n’était pas terminé et pire, le VAR est finalement intervenu pour annuler le but sur un hors-jeu de l’attaquant français !

Les téléspectateurs qui ont suivi la rencontre sur TF1 ont donc pensé que la rencontre s’était terminée sur un match nul. C’est un couac de dimension pour la chaîne française. Confus, Grégoire Margotton a d'ailleurs présenté ses excuses à son retour à l’antenne.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs n’en ont pas cru leurs yeux.

Oh le moment de légende sur TF1. Le match se joue encore alors qu’on est devant Camping Paradis. — Gigg’s (@Giggs_) November 30, 2022

TF1 qui arrête la diffusion alors que le match n’est même pas terminé c’est une dinguerie mdrrrr — Ammar… (@AmmarAtal) November 30, 2022

L'arbitre du match quand TF1 a envoyé la pub. #TUNFRA pic.twitter.com/p0DG4QwGeT — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) November 30, 2022

Donc le but de Griezmann est annulé et TF1 a rendu l’antenne ??? — SO FOOT (@sofoot) November 30, 2022

TF1 a rendu l’antenne, il y a que sur BeinSport qu’on a eu l’hors-jeu. C’est complètement fou. Le match est pas fini, c’est la Pub sur TF1. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) November 30, 2022

La régie de TF1 après le ralenti du but de Griezmann pic.twitter.com/cUUYgAKjw2 — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) November 30, 2022