Mondial 2022: critiqué pour avoir laissé un de ses joueurs sur le terrain après un violent choc, l'entraîneur du pays de Galles s'explique

Williams a été étourdi et est tombé après avoir contré avec sa tête une frappe puissante de Marcus Rashford après 24 minutes lors de la défaite 0-3 face aux 'Three Lions'. Le défenseur gallois a ensuite continué à jouer pendant 12 minutes avant de s'asseoir sur le terrain et de recevoir de nouveaux soins pour finalement être remplacé par Connor Roberts.

Page a défendu la décision de laisser son joueur sur la pelouse. "Il y a des protocoles en place, ce qui est compréhensible avec les commotions cérébrales. Il a réussi le premier test", a-t-il affirmé. "Nous avons suivi les consignes de la FIFA. Le médecin de la FIFA l'a autorisé à remonter sur le terrain mais il lui a conseillé de signaler le moindre symptôme, ce qu'il a fait. Nous l'avons directement remplacé. Nous avons suivi les protocoles et les consignes de la FIFA."

Battu 0-3 par l'Angleterre mardi pour son dernier match de poule, le pays de Galles est éliminé de la Coupe du monde avec 1 point en trois matches et une 4e et dernière place dans le groupe B.